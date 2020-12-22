 حملات مكثفة بالغريية تسفر عن غلق 19 مركزا للدروس الخصوصية - بوابة الشروق
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حملات مكثفة بالغريية تسفر عن غلق 19 مركزا للدروس الخصوصية

علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 1:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 1:21 م

شنت جميع المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الغربية، حملات مستمرة لغلق مراكز الدروس الخاصة في إطار حرص محافظة الغربية على منع التكدسات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وشنت رئاسة حي أول المحلة الكبرى حملة أسفرت عن غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية بشارع محب، وشارع وادي النيل خلف نادي البلدية، وشارع عادل الرفاعي أمام معهد الفتيات الأزهري المتفرع من شارع الجيش، ومنطقة شكري القوتلي.

 

وفي ذات السياق تم إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بمركز المحلة الكبرى، وعدد 4 مراكز بمركز ومدينة سمنود، ومركزين بمدينة بسيون، ومركز بقرية صناديد التابعة لمركز طنطا، و3 مراكز بمدينة كفر الزيات.

 

وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة وصحة الجميع.

 


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