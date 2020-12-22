رئيس الحكومة اللبنانية يثمن وقوف العراق مع بلاده والتفاهم الأولي حول الوقود

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، عن تقديره البالغ لنظيره العراقي مصطفى الكاظمي، لوقوفه إلى جانب لبنان في ظل ما تتعرض له البلاد من أزمات، والموافقة على "تفاهم أولي" يتم بمقتضاه تزويد الدولة اللبنانية باحتياجاتها من المشتقات النفطية من جانب العراق.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة اللبنانية لوزير الطاقة ريمون غجر ورئيس جهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم؛ حيث أطلعاه على نتائج زيارتهما إلى العراق، والتفاهم المبدئي لإمداد لبنان باحتياجاته من المشتقات النفطية حتى يمكن استمرار عمل محطات توليد الكهرباء والمولدات وتوفير الوقود في الأسواق.

وكان لبنان يتلقى احتياجاته من الوقود لا سيما المخصص لتشغيل محطات الكهرباء من شركة سوناتراك الجزائرية، والتي قررت إنهاء التعاقد مع الدولة اللبنانية بنهاية العام الجاري، في ضوء خلافات بين الطرفين بعد أزمة تتعلق بوجود شحنة وقود غير صالحة للاستعمال وبعض بنود التعاقد.

ويُعاني لبنان منذ شهور من أزمات نقص وقود متكررة على نحو أدى في بعض الأوقات إلى توقف محطات المحروقات عن العمل وكذلك محطات توليد الكهرباء والمولدات التي يُعتمد عليها لتعويض عجز الطاقة الكهربائية.