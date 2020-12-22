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اقتحمت الشرطة الباكستانية مرائب لشركتي "ألبيرق" و"أوزباق" التركيتين اللتين تقدمان خدمات التنظيف في مدينة لاهور.

وداهمت فرق مكافحة الشغب الباكستانية 6 منشآت تستخدم مرائب من قبل شركتي "ألبيرق" و"أوزباق" في مدينة لاهور.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن "الشرطة أخرجت موظفي الشركتين مع رؤسائهم بالقوة من أماكنهم، وألقت بهم في الشارع أثناء المداهمة".

وأشارت إلى أنه "اندلع شجار بين عمال الشركتين والشرطة على خلفية التدخل العنيف، كما أن الشرطة اعتدت على بعض العاملين، ولم تسمح للموظفين الأتراك بأخذ أغراضهم الشخصية من المرائب".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "أوزباق" نظام الدين قوجة مشه، ومنسق المشاريع في شركة "ألبيرق" تشاغري أوزل أن "مسؤولي شركة لاهور لإدارة النفايات (LWMC) داهموا مع قوات الشرطة 4 مرائب لشركة "أوزباق"، ومرآبين لشركة "ألبيرق".

وأفادت "الأناضول" نقلا عن مسؤولين أتراك، بأن عقود خدمة الشركتين التركيتين ستنتهي مع شركة "لاهور" لإدارة النفايات في 31 ديسمبر الحالي.

وذكر المسؤولون الأتراك أن "الشركتين التركيتين تعرضتا لضغوط وتهديدات لتسليم مركبات التنظيف الخاصة بهما إلى شركة لاهور لإدارة النفايات قبل حلول التاريخ القانوني".