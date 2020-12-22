اعتقال مسؤول بتنظيم داعش الإرهابي بالعاصمة العراقية بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على مسؤول بتنظيم "داعش" الإرهابي بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان للوكالة -أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن "قوات وكالة الاستخبارات، المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب؛ لانتمائه لعصابات داعش، حيث عمل بما يسمى قاطع الفرات بمنصب الإداري لديوان المساجد".

وأشار البيان إلى أن "عملية الاعتقال تمت بعد تشكيل فريق مختص من قوات استخبارات الدورة؛ حيث قُبض عليه بكمين محكم في منطقة الدورة"، واعترف الإرهابي خلال التحقيقات بعمله في هذا المنصب، ولفت إلى أن "لديه اثنين من إخوته إرهابيين انتحاريين فجرا نفسيهما؛ لاستهداف القوات الأمنية في محافظتي نينوى والأنبار عام 2015".