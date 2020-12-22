مجموعة بريطانية تحذر من نقص في الفواكه والخضار بعد تعليق السفر

حذرت مجموعة السوبر ماركت البريطانية "تيسكو" من نقص في بعض الفواكه والخضروات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إذا لم يتم استعادة حركة النقل بسرعة مع أوروبا القارية.

وقالت المجموعة إنه "قد يكون هناك انخفاض في البضائع المعروضة مثل الخس والقرنبيط والفاكهة الحمضية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكننا لا نتوقع أي مشاكل مع توفر هذه الأصناف اليوم أو غدا".

وأكدت أن هناك الكثير من الأطعمة لعيد الميلاد في المتاجر، داعية العملاء إلى التسوق كالمعتاد.

وتعطل نقل البضائع عبر القناة الإنجليزية بعد أن علقت فرنسا السفر مع بريطانيا في محاولة للحد من انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.