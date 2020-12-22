السودان: تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، فيما تم شفاء 122 حالة.

وأوضحت الوزارة -في بيان عن التقرير الوبائي حول آخر 24 ساعة- أن الحالات الجديدة سُجل منها 184 حالة في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 3 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 23 ألفا و316 حالة، بينها 1468 حالة وفاة، و13 ألفا و524 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.