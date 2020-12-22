مقتل 4 وفقد 6 من عمال المناجم جراء انهيار أرضي بوسط الفلبين

لقي 4 أشخاص من عمال المناجم مصرعهم في انهيار أرضي بوسط الفلبين بعد أيام من هطول أمطار غزيرة تسببت فيها عاصفة استوائية، وذلك حسبما ذكر مسؤولون بأجهزة مواجهة آثار الكوارث فى الفلبين اليوم الثلاثاء.



وقال المسؤولون إن 6 من عمال المناجم ما زالوا في عداد المفقودين وأصيب 11 في الحادث الذي وقع أمس الاثنين في موقع للتعدين في مدينة توليدو بوسط الفلبين.



وذكر المكتب الإقليمى للتخفيف من آثار الكوارث أن رجال الإنقاذ كانوا يستخدمون معدات ثقيلة للوصول إلى الأنقاض واستخراجها من المنجم ، بحثًا عن العمال المفقودين.



وبذلك يرتفع عدد ضحايا العاصفة الاستوائية كروفانه التي ضربت الفلبين خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 13 قتيلا.



وقالت الوكالة الوطنية الفلبينية لمواجهة آثار الكوارث، إن العاصفة تسببت في فيضانات واسعة النطاق في الأقاليم الجنوبية مما أدى إلى نزوح أكثر من 36 ألف شخص.