السلطات الهندية تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة سلالة كورونا الجديدة

قال مسئولون بقطاع الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، إن الهند تتعقب المخالطين للركاب الذين وصلوا من بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين، وتجري اختبارات إضافية لعينات حديثة من فيروس كورونا؛ لرصد أي وجود للسلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي ظهرت في بريطانيا.



وأوضح "في كيه بول"، رئيس مجموعة المهام المعنية بمواجهة فيروس كورونا في الهند، "على حد علمنا لم نرصد بعد السلالة الجديدة لفيروس كورونا".



ويقول الخبراء البريطانيون إن السلالة الجديدة لديها قدرة أكثر بنسبة 70% على الانتشار، وتعد الهند من ضمن الدول التي علقت الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا.



ويخضع جميع الركاب الذين وصلوا على متن رحلات جوية من بريطانيا إلى المدن الهندية، أمس الاثنين واليوم، للحجر الصحي، وسوف يخضعون لاختبارت فحص كورونا.



ومن ناحيته، قال متحدث باسم حكومة دلهي إنه ثبت إصابة خمسة ركاب كانوا على متن رحلة وصلت نيودلهي مساء أمس الاثنين بالفيروس، وجرى وضعهم في الحجر الصحي وإرسال عيناتهم للمركز الوطني للسيطرة على الأمراض لتحديد سلالة الفيروس.



وفرضت مومباي، التي كانت إحدى بؤر تفشي الفيروس، حظر التجوال ليلا حتى الخامس من كانون يناير الماضي.



وكشفت حكومة ماهاراشترا إن جميع المحال سوف تغلق أبوابها ما عدا الصيدليات وبعض متاجر البضائع الأساسية، كما سوف يحظر التنقل غير الضروري ما بين الساعة 11 مساءً حتى السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي داخل حدود المدينة، ويحظر تجمع أكثر من خمسة أشخاص خارج منازلهم خلال هذه الساعات.



ومن المتوقع أن يصل أكثر من ألف شخص من بريطانيا على متن خمس رحلات جوية إلى مومباي، قبل بدء تطبيق حظر الطيران مع بريطانيا، وسوف يتم إرسالهم إلى حجر صحي مؤسسي.