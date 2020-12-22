 الجيش الباكستاني يعلن مقتل 10 مسلحين جراء اشتباكات - بوابة الشروق
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الجيش الباكستاني يعلن مقتل 10 مسلحين جراء اشتباكات

الجيش الباكستاني - ارشيفية
الجيش الباكستاني - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 7:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 7:55 م
أعلن الجيش الباكستاني اليوم الثلاثاء مقتل عشرة مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بإقليم "بلوشستان" بجنوب غرب البلاد.

وأوضح الجيش أن القوات داهمت مخبأ لمسحلين انفصاليين وفق معلومات استخباراتية وردت إليها ما أدى لتبادل إطلاق نار بين الجانبين، مضيفا أنه تمت مصادرة كميات من الأسلحة.

وتابع بيان الجيش أن المسلحين تورطوا في مقتل جندي شارك في دورية أمنية بالمنطقة ذاتها الأحد الماضي، وذلك حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية.

يذكر أن إقليم "بلوشستان" تشهد نشاطا لمتمردين ومجموعات انفصالية صغيرة تطالب بمزيد من الحكم الذاتي وحصة أكبر في الموارد الطبيعية للمنطقة مثل الغاز والنفط.

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