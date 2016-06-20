سفير ألمانيا في الأمم المتحدة ينتقد روسيا والصين مجددا

انتقد كريستوف هويسجن، سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة، روسيا والصين مجددًا، وذلك مع اقتراب نهاية عضوية ألمانيا في مجلس الأمن الدولي التي تبلغ مدتها عامين.



وطالب هويسجن بكين بالإفراج عن مواطنين كنديين معتقلين لدى السلطات الصينية، وقال هويسجن في جلسة افتراضية للمجلس اليوم الثلاثاء إن هذا المجلس سيفقد شرعيته إذا توقف عن القلق على مصير الأفراد.



وفي أعقاب ذلك، شكا ياو شاوجون سفير الصين لدى المجلس من المحتوى "الخبيث" لكلمة هويسجن ووجه حديثه إلى السفير الألماني قائلًا: "من الجيد أننا تخلصنا منكم".



وفي معرض حديثه عن روسيا، أشار هويسجن إلى تقرير لمجلة "دير شبيجل" عن واقعة التسميم المحتمل للمعارض الروسي الكسي نافالني على يد الحكومة الروسية، وقد رفض دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، هذه الاتهامات ووصفها بأنها "هراء" وقال:" أتمنى أن تتحسن أعراض كريستوف بعد أول يناير المقبل".



وتنتهي عضوية ألمانيا في مجلس الأمن بحلول نهاية العام الحالي وكانت جلسة اليوم آخر الجلسات العادية للمجلس الأممي في هذا العام.