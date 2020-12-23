رئيس الغرف التجارية يشكل شعبة جديدة لتنمية الموارد البشرية بالقاهرة

شكل المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، شعبة تجارية جديدة والأولى من نوعها بالغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، وهي شعبة مراكز التدريب وتنمية الموارد البشرية بغرفة القاهرة التجارية لدورة 2020 - 2024 وتكونت الشعبة من جمعية عمومية تضم 21 عضوا.

جاء ذلك في حضور أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة.

وأعلن العربي، اختيار مجلس إدارة الشعبة بالتزكية، واختيار هيئة مكتبها بالتزكية ايضا، حيث جاء الدكتور صفوت النحاس رئيسا ومدحت عبد الوهاب، ومحمد نبيل نائبان أول وثان ومحمد السيد سكرتيرا عاما للشعبة.

وأبدى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ارتياحة وتفاؤلة لتشكيل مثل هذه الشعبة التي تمثل القطاع الأهم في التنمية والتطوير خاصة في ظل خطة اتحاد الغرف التجارية لتنمية القطاعات المختلفة من منتسبي الغرف التجارية الذين يمثلون القاعدة الأساسية لاقتصاد بلدنا، كما أن تشكيل هذه الشعبة يأتي تماشيا مع الخطة التطويرية التي تشهدها الدولة مؤخرا على كافة الأصعدة والتي تبدأ من تطويروتنمية مهارات العامل البشري.

ولفت العربي إلى أن اتحاد الغرف التجارية يسير جنبا إلى جنب مع التطور الحكومي لأننا في النهاية لنا هدف واحد وهو خدمة بلدنا، مشددا على أن تدريب وتأهيل العامل البشري على أحدث السبل التطويرية والتنموية الحديثة تعتبر العمود الفقري لنمو اقتصادنا القومي من خلال تنمية كافة القطاعات بالمؤسسات الاقتصادية والتنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف وهو ما يقوم به اتحاد الغرف حاليا في خطتة التطويرية سواء من خلال تاهيل وتدريب العامل البشري أو تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي التي تعتمد أيضا على العامل المؤهل بشكل صحيح.

وتوقع رئيس اتحاد الغرف التجارية أن يكون لهذه الشعبة شأنا كبيرا في ظل تمثيلها لقطاع مهم سيكون قاطرة مهمة لتحقيق التقدم والرقي والتنمية للأنشطة ومن ثم للاقتصاد القومي ولذلك ستنال هذه الشعبة وكل الشعب بالغرفة والاتحاد كل المساندة من أجل تحقيق خطط مستقبلية تنموية هدفها مصلحة بلدنا على الصعيد المحلي والدولي.