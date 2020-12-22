 الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سونيديب - بوابة الشروق
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الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سونيديب

عمرو فهمي
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 7:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 7:30 م

أنهى الأهلي مرانه الأخير اليوم الثلاثاء، على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة سونيديب.

ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت نيامي، الرابعة بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

بدأ مران الفريق بمحاضرة نظرية، ثم خاض الفريق جانبًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجانب الخططي، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة نفذ خلالها الجانب الخططي.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي تعود فجر الخميس إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سونيديب.


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