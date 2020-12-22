تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، الألف في ماهاشاي أكبر سوق للمأكولات البحرية في تايلاند؛ ما يدفع السلطات إلى التفكير في فرض تدابير أوسع لاحتواء تفشي المرض المفاجئ.

وكانت البلاد في حالة ترقب منذ عطلة نهاية الأسبوع بعدما كشف فحص أُجري الخميس الماضي، إصابة بائع روبيان -67 عاما- في سوق ماهاشاي في مقاطعة ساموت ساخون جنوب غربي بانكوك.

وفي وقت مبكر اليوم الثلاثاء، أكدت السلطات إصابة 1063 شخصا من أصل 6156 خضعوا لفحص كوفيد-19؛ ما أثار قلقا كبيرا في بلد لم يتجاوز عدد الإصابات فيه 4300 فقط منذ بداية 2020، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال فيراساك فيجيتسانجسري حاكم ساموت ساخون، إن نسبة الإصابات في السوق تبلغ حوالي 27.91%، بزيادة 40% عن الأيام السابقة، لكنه أكد للصحفيين "نرى ضوءا في نهاية النفق".

ومعظم المصابين بورميون قدموا إلى تايلاند للعمل في صناعة المأكولات البحرية المزدهرة، وأمرت السلطات العمال البورميين بالبقاء في منازلهم الواقعة حول السوق.

وأمر رئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان أو شا، الثلاثاء، بمعاقبة الذين يشجعون على قدوم عمال مهاجرين إلى البلاد، معتبرا أن هؤلاء مسؤولون عن الزيادة الجديدة في عدد الإصابات.

وأضاف أن "أحدث انتشار للعدوى في ساموت ساخون يرجع في الأساس إلى هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين تسببوا بالكثير من المتاعب للبلاد".

وقالت منسقة شبكة حقوق العمال المهاجرين سوثاسيني بيك، إن العمال البورميين، الذين كانوا في الحجر الصحي يشعرون بالقلق والتوتر.

وأوضحت أن السلطات "تريد فصل المصابين عن الجميع. انها منطقة مكتظة بالسكان".

وفرضت السلطات التايلاندية اعتبارا من السبت إجراءات صارمة تشمل حظر تجول حول السوق حتى يناير.