 تغريدة أثارت ردود فعل متباينة.. ضاحي خلفان: أتبرأ من الانتساب للعرب إذا كان أصلهم اليمن - بوابة الشروق
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تغريدة أثارت ردود فعل متباينة.. ضاحي خلفان: أتبرأ من الانتساب للعرب إذا كان أصلهم اليمن

مدير شرطة دبي ضاحي خلفان
مدير شرطة دبي ضاحي خلفان
cnn
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 6:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 6:01 ص

أثارت تغريدة لنائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، ردود فعل متباينة بعد أن أشار إلى أنه لن ينتسب إلى العرب إذا كان أصلهم من اليمن.

 
وكتب خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اذا كان العرب ينتسبون إلى اليمن فأنا اتبرأ من الانتساب إلى العرب"، حسب قوله.


وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريدة أخرى قائلا: "العرب الحضارم... ذهبوا تجارا إلى الشرق فغيروا عقيدة...هذه اخلاق العرب.... نشروا دينا بحسن معاملة".

 

وأثارت التغريدة الأولى لخلفان ردود فعل متباينة بين مستخدمي موقع تويتر إذ أيده بعضهم بأن أصل العرب ليس من المنطقة الجغرافية التي يُطلق عليها اليمن حاليا، في حين غالطه آخرون واعتبروا أن أصل العرب من اليمن.

يذكر أن حكومة يمنية جديدة كانت قد شُكلت الأسبوع الماضي وضمت ممثلين عن الشمال والجنوب، كخطوة أولى لتنفيذ اتفاق الرياض بشأن الأزمة اليمنية.

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