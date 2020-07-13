أستراليا: تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في سيدني

سجلت السلطات الصحية في أستراليا، 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة سيدني، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة في بؤرة الفيروس في شمال المدينة إلى 90 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء أكثر من 44 ألف اختبار لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم المدينة، فيما أكدت جلاديس بريجيكليان، رئيسة حكومة الولاية، أن السلطات تراقب الوضع على مدار الساعة.

وظهرت البؤرة الأسبوع الماضي بعد حفل أقيم على الشاطئ في مدينة سيدني، فيما رجح وزير الصحة بالولاية، براد هازارد، أن "المريض رقم صفر" هو شخص وفد إلى سيدني من لوس أنجلوس في الأول من ديسمبر الجاري.