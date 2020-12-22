وزير النفط الإيراني يؤكد مواصلة التعاون مع الشركات الروسية في قطاع النفط والغاز

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أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنه، مواصلة التعاون مع الشركات الروسية، ومنها تلك المصنّعة للمعدات الخاصة بقطاع النفط والغاز.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء، عنه القول في ختام زيارة لموسكو: "لقد كان لروسيا خلال الأعوام الأخيرة دور حاسم في استقرار سوق النفط العالمية، وكانت وجهات نظرنا متقاربة في هذا المجال".

وأجرى الوزير في موسكو محادثات مع مساعد رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة نيكولاي شلينجوف، وعدد من رؤساء شركات النفط الروسية.

وأوضح أن اجتماع تحالف "أوبك بلس" سيعقد في الرابع من يناير.

وأضاف أن المحادثات تركزت أيضا على العلاقات الثنائية، وقال: "لدينا تعاون جيد مع الشركات الروسية، وتقرر مواصلة هذا التعاون معها في قطاع النفط والغاز والشركات المصنعة للمعدات".