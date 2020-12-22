موريتانيا تبحث مع منظمة التعاون الإسلامي بنك الأسرة في نواكشوط

بحثت وزيرة الأسرة الموريتانية نهى بنت هارون، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع يوسف خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إجراءات لإنشاء بنك للأسرة في موريتانيا بالمعايير الإسلامية، لتسهيل العمليات المالية للفئات الأكثر هشاشة.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن اللقاء مثل فرصة للتبادل والتنسيق مع الغرفة حول الإجراءات الكفيلة ببلوغ الأهداف المنشودة من خلال تنفيذ استيراتيجية للتكوين في مجال القرض المتناهي الصغر موجهة لأطر القطاع والتعاونيات النسوية وهيئات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تناول اللقاء نقاشا حول رأس مال البنك والمساهمين فيه والنسب وإيفاد خبراء من الغرفة الإسلامية للتجارة لتسويق مفهوم بنك الأسرة لدى الفاعلين الوطنيين وإرسال وفد للإطلاع على تجربة السودان في مجال بنك الأسرة.