رئيسة حزب ميركل تتهم الاشتراكيين بالجبن في الخلاف حول تسليح الطائرات المسيرة

اتهمت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور، الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالجبن في الخلاف الدائر حول تسليح الطائرات المُسَيَّرَة التابعة للجيش الألماني.



وقالت رئيسة حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء إنها تحترم الحجج المعارضة المعارضة للطائرات المُسَيَّرَة القتالية، لكنها لا تستطيع احترام من يقول بعد 8 أعوام من النقاش المكثف إن النقاش لم يتم استيفاؤه بعد وإنه يجب مواصلته.



وتابعت: "هذا ببساطة جبان، ولذلك فإنني أتمنى أن يقول الحزب الاشتراكي بشكل واضح ما يريده وما لا يريده".



تجدر الإشارة إلى أن الطائرات المُسَيَّرة التابعة للجيش الألماني يقتصر استخدامها حتى الآن على أغراض الاستطلاع على سبيل المثال في أفغانستان ومالي، ويدور حديث في ألمانيا حول ما إذا كان يتعين تسليح الطائرات المُسَيَّرة طراز هيرون تي بي المنتظر أن تسلمها إسرائيل إلى الجيش الألماني.



كان نوربرت فالتر-بوريانس، رئيس الحزب الاشتراكي، ورولف موتسينيش، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أعلنا في الأسبوع الماضي أن الموضوع لا يزال يحتاج إلى مزيد من النقاش، كما أعلنا تجميد مسألة تسليح هذه الطائرات مؤقتا وهو الأمر الذي أثار غضبا في صفوف تحالف ميركل المسيحي الذي يضم حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.



ويؤيد وزير المالية أولاف شولتس ووزير الخارجية هايكو ماس، وكلاهما من الحزب الاشتراكي، التأخر في اتخاذ القرار، غير أن ماس الذي شارك بشكل كبير في إصدار تفويضات لمهام الجيش الخارجية، أعرب عن وقوفه إلى جانب مؤيدي تسليح هذه الطائرات.