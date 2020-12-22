 الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الـ18 مليون إصابة بكورونا - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الـ18 مليون إصابة بكورونا

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 9:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 9:07 ص

تجاوز عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الجائحة عتبة الـ18 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 319 ألفاً، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الاثنين.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبع جائحة كوفيد-19 أن الولايات المتحدة، البلد الأول في العالم على صعيد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، سجل حتى مساء الاثنين 18.006.061 إصابة بكوفيد-19 من بينها 319,190 حالة وفاة.

ويأتي تخطي الولايات المتحدة هذه العتبة بعد أسبوع على انطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق في هذا البلد ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال ديسمبر الجاري، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي سبيل تعزيز ثقة الأمريكيين باللقاح، تلقى الرئيس المنتخب جو بايدن (78 عاماً) الاثنين، مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19.

وقال بايدن، بعد تلقيه الحقنة: "أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافراً. لا داعي للقلق".

وكان مايك بنس، نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تلقى الجمعة اللقاح المضاد لكوفيد-19، ومثله فعل العديد من المسؤولين في الكونجرس.


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