الأمم المتحدة تتهم الجيش المالي بارتكاب جرائم حرب

اتهمت اللجنة الدولية بشأن مالي التي أنشأتها الأمم المتحدة، الجيش المالي بارتكاب "جرائم حرب"، كما اتهمت مجموعات مسلحة أخرى بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

وكشف تقرير مكون من 350 صفحة أرسل إلى أعضاء مجلس الأمن، أن الجيش المالي هو في طليعة لائحة المتهمين من جانب هذه اللجنة التي تعتبر أنها جمعت "أسبابا وجيهة للاعتقاد" بأنه "ارتكب جرائم حرب". ويدعو التقرير إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم الدولية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت اللجنة أيضا إن موقعين على اتفاق السلام من بينهم المتمردون السابقون من الحركة الوطنية لتحرير أزواد ومجموعة "غاتيا" الموالية للحكومة، مسؤولون أيضا عن "جرائم حرب".

واتهمت أيضا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" أطراف أخرى في النزاع، خصوصا مجموعات مسلحة لا تكف عن توسيع نطاق نفوذها وعنفها في المنطقة، بالإضافة إلى ميليشيا دان نان أمباساجو التي نصبت نفسها مدافعة عن إثنية دوجون في وسط مالي، وقد اتهمت بجرائم ضد قرويين من قبائل الفولاني.

وقد أجرت هذه اللجنة تحقيقا يشمل الفترة الممتدة بين 2012 و2018. وقد أنشئت في يناير 2018، وسلمت منتصف العام 2020 تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحد