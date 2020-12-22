استمرار أعمال التطوير بجميع الشوارع المستهدف رصفها في مدينة القصير

وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، بالاستمرار في أعمال التطوير الجارية بامتداد الشوارع المستهدف رصفها، الفترة المقبلة.



وجاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم الثلاثاء، بعدد من الشوارع لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ومدى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد رئيس مدينة القصير أن الأعمال تشمل تغيير مسار أعمدة الإنارة، وتركيب بلدورات وانترلوك، موضحًا بأن الوحدة المحلية تسابق الزمن للانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع، وظهور المدينة بالمظهر اللائق بها.



وشدد رئيس مدينة القصير، على إزالة التعديات المتواجدة بالشارع، والعمل على توسعته لتسيير حركة المارة والمواطنين، مؤكدًا بضرورة المتابعة المستمرة لرصد أي عوائق بجميع الشوارع المستهدف رصفها خلال الفترة المقبلة وتلاشيها في فترات زمنية قصيرة.



وأشار رئيس المدينة، إلى أن توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر تضمنت تكثيف الجهود من أجل ظهور مدن المحافظة بالشكل الحضاري والجمالي، مشددًا على الشركة المنفذة لأعمال الرصف الالتزام بالمواصفات الفنية في جميع أعمال التطوير.



يذكر أن رئيس مدينة القصير أجرى عدة جولات ميدانية موسعة بشوارع، وأحياء المدينة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث طالب بوضع خطة عاجلة تستوفؤ تصور كامل لجميع الأعمال التؤ استهدفتها الوحدة المحلية للحفاظ على المظهر الجمالي وتاريخ وتراث المدينة.