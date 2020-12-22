القبض على مسئول تركي سابق بتهمة تهريب المخدرات

ذكر موقع "تي 24" التركي الإخباري، أن الشرطة التركية ألقت القبض على المستشار الصحفي السابق بالسفارة التركية في بروكسل، فيسال فيليز، بتهمة تهريب المخدرات.

وأوضح الموقع أن الشرطة عثرت بحوزة فيليز في التاسع من ديسمبر الجاري، على 100 كيلوجرام من الهيروين في سيارته، وكان بصحبته جيوم بيرييه ، مراسل صحيفة "لوموند" الفرنسية السابق في إسطنبول ، عند بوابة هامزابيلي شمال غرب البلاد على الحدود البلغارية.

وأشار الموقع أن المسئول التركي السابق كان دائم الظهور على التلفزيون الموالي للحكومة كخبير في السياسة الخارجية، وكان قد تم فصله من منصبه كمستشار صحفي في سفارة بروكسل في عام 2017، بعد تحقيق تم حجب محتواه عن الصحافة.

ويترأس فيليز حاليًا اتحاد "يوزجات الأوروبي"، وهو منظمة ثقافية تمثل مقاطعة يوزجات (وسط)، وهو أحد الشخصيات المشهورة في البلقان وتركيا.

وتكشف الوقائع المتكررة ازدهار تجارة المخدرات وتهريبها إلى أوروبا عبر تركيا، كما تكشف ارتباط مهربين دوليين بمسئولين أتراك أو مقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ما يسهل لهم الحركة داخل الأراضي التركية.

وكشفت التقارير الأخيرة عن العلاقة بين مهرب الهيروين الإيراني البارز ناجي شريفي زندشتي، والنائب السابق عن حزب العدالة والتنمية برهان كوزو مدى تعقيد تجارة المخدرات في البلاد.