 تأجيل موعد إقامة معرض البحرين الدولي للحدائق إلى 2022 - بوابة الشروق
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تأجيل موعد إقامة معرض البحرين الدولي للحدائق إلى 2022

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 10:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 10:33 ص

أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي البحرينية، تأجيل موعد إقامة معرض "البحرين الدولي للحدائق" 2021، بسبب ما يمر به العالم من ظروف خاصة بجائحة كورونا، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذها فريق البحرين للتصدي للجائحة.

 

وقالت المبادرة، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الثلاثاء، إنها تعمل بكل طاقتها على إقامة معرض مميز في عام 2022، وبالتحديد في شهر مارس، حيث أتاح هذا التأجيل فرصة للتواصل مع شركات ومؤسسات من داخل وخارج البحرين بهدف تطوير المعرض ليواكب ما وصلت إليه البحرين من تقدم في مجال الاعتناء بالحدائق والمساحات الخضراء.

 

ووفق الوكالة، يقام معرض البحرين الدولي للحدائق سنويا برعاية العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويستقطب كل عام حوالي 45 ألف زائر من جميع دول العالم.

 

كما يتيح المعرض للشركات والمؤسسات المشاركة فرصا عديدة للتعاون من خلال إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم وخدماتهم وإنشاء مشاريع مشتركة وتوسعة آفاق التبادل التجاري بينهم، إضافة إلى تنشيط السياحة الزراعية في مملكة البحرين.

 


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