جاليري ضي يبدأ نشاطه التشكيلي في 2021 بـ3 معارض

أعلن أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، في بيان صحفي ظهر اليوم الثلاثاء، أن أول أنشطته للعام 2021 سيكون استقبال معارض هامة لثلاثة فنانين تشكيليين.

وقال هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن جاليري "ضي" سيشهد يوم السبت 2 يناير 2021 افتتاح 3 معارض شخصية لثلاثة فنانين تشكيليين تحت عنوان "ثلاثة في مرايا اللون".

وأوضح قنديل أن المعرض الأول للفنانة أسماء مجدي، وهي واحدة من أبرز التشكيليات الشابات اللائي برزن في المرحلة الأخيرة، وتمتلك مقدرة تقنية عالية خصوصًا في البورتريه، قلما نجدها الآن في فنانات شابات، ويأتي معرضها تحت عنوان "الأولون"، ويتضمن 50 لوحة تمثل آخر إنتاج للفنانة التي سبق لها إقامة أربعة معارض شخصية.

وأضاف أن المعرض الثاني للفنانة مها عبد الكريم بعنوان "حالة حوار"، ويمثل آخر إنتاجها في فن الزجاج الذي تشتهر به، وهي شقيقة الفنانة الكبيرة عايدة عبد الكريم، وتلميذة الفنان الكبير الراحل زكريا الخناني رائد فن الزجاج، وستقدم "مها" 20 عملًا فنيًا زجاجيًا.

وتابع أن المعرض الثالث فهو للفنان رأفت أحمد، وهو فنان مهم وصاحب تجربة أصيلة، رغم عدم شيوع اسمه بشكل كبير في الحركة التشكيلية المصرية؛ بسبب إقامته الطويلة في المملكة العربية السعودية التي كان يشارك باستمرار في معارضها، خاصة المقامة في أتيليه جدة للفنون الجميلة والمركز السعودي للفنون التشكيلية، كما شارك في مسابقة ملون السعودية للفن التشكيلي وفاز بإحدى جوائزها.

وشارك الفنان رأفت أحمد مؤخرًا في مهرجان "ما بعد الكورونا"، الذي نظمه جاليري ضي، كما شارك في ورشة "حوارات الوجوه والأماكن" التي أقيمت بين الفنانين المصريين والسعوديين في جاليري ضي خلال العام 2019.

وأشار رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إلى أن المعارض الثلاثة تمثل استهلالًا رائعًا لنشاط "ضي" للعام 2021، وسيتبعها مجموعة مهمة من المعارض الأخرى الشخصية والجماعية.