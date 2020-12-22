وزير التعليم: أرفض استخدام كلمات مثل إلغاء أو حذف

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن رفع الغياب لا يعني تعليق الدراسة، مؤكدًا رفضه لاستخدام مصطلحات مثل إلغاء أو حذف أو تعليق أثناء تناول أخبار التعليم.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الإثنين: «كل اللي عملناه في قرار رفع الغياب اختياريًا، استجابة لقلق بعض الناس من الموجة الثانية للفيروس عبر ترك الاختيار لولي الأمر إما أن يكمل الطالب الدراسة عبر المدارس فهي مفتوحة ولن تغلق، أو ذاتيًا عبر المنزل فهذا أيضًا خيار نحترمه، كما أتحنا للطلبة المصادر البديلة كافة».

وتابع: «عملنا كده عشان الناس تبطل تعملنا هاشتاجات وتريندات تدعو لغلق المدارس بدعوى الخوف على الصحة وأنها أهم من التعليم ومن ثم وجهنا بهذا القرار الذي يترك حرية ذهاب الطلبة للمدارس وفقًا لرغبة ولي الأمر الشخصية وخشيته على أولاده ومن ثم تطبيق القرار على نفسه وأسرته دون أن يفرضه على الدولة بالهاشتاج لكن اللي عاوز يحضر ويشارك أهلًا وسهلًا به».

وحول ردود الأفعال عقب تطبيق قرار رفع الغياب بيوم، قال: «من الغرائب إن المدارس اليوم بعد رفع الغياب شهدت أكبر نسبة حضور بين الطلاب في السنة كلها.. وده شيء غريب ويثبت أن من يريد استكمال الدراسة والحضور للمدرسة هي أغلبية كاسحة وأن من يردد الهاشتاجات ويدعو للإغلاق هي شريحة لديها أهداف أخرى تهدف للعرقلة وأنا بقلهم اكتفوا بنفسكم واللي مش عايز يجي يقعد في البيت».

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