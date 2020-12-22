الصحة العالمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط مواجهة سلالة كورونا الجديدة

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، إن المنظمة ستعقد اجتماعًا للدول الأعضاء؛ لمناقشة استراتيجيات مواجهة السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا.

وأضاف كلوج -في سلسلة من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الثلاثاء- أن المنظمة تتابع عن كثب التقارير بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا، حيث إن المعروف بشأنه حتى الآن هو أنه أسهل انتشارا، وخطورته لم تضح بعد، مؤكدًا زيادة الإجراءات الوقائية هو أمر بالغ الأهمية.

ورحب بتحرك المملكة المتحدة لمشاركة البيانات وتكثيف الأبحاث، مجددا التأكيد على التزام المنظمة بالتضامن في وجه تحديات كورونا، لافتًا إلى أنه لن يكون أحد في مأمن حتى يصبح الجميع آمنين.

وأوضح أنه استجابة للتطورات، ستعقد منظمة الصحة العالمية اجتماع للدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات الاختبار وتقليل انتقال الفيروس والتواصل بشأن المخاطر، لكنه لم يذكر موعدا للاجتماع.

واختتم قائلًا:"إن الحد من السفر لاحتواء الانتشار أمر حكيم حتى نحصل على معلومات أفضل.. سلاسل توريد السلع الأساسية والسفر الأساسي يجب أن تظل ممكنة".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في وقت سابق إنه لا توجد معلومات كافية حتى الآن لتحديد ما إذا كان التحور الجديد للفيروس يمكن أن يؤثر على فعالية اللقاح، مؤكدة أن البحث مستمر.