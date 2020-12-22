• 84 ألف نشاط إلكتروني.. و1753 ليلة عرض مسرحية

أعلنت وزارة الثقافة عن تقريرها لحصاد عام الكورونا 2020، الذي جاء ليؤكد على قدرة المصريين على تحدي الأزمات، وتجاوز العقبات.

وقال التقرير إنه رغم القيود التى فرضتها جائحة كورونا على جميع دول العالم، نجح الوطن من خلال وعي أبنائه على التعايش مع الفيروس المستجد، وجسدت وزارة الثقافة الرغبة في استعادة الشكل الطبيعي للحياة في مصر، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار كوفيد 19، فبعد تعليق النشاط الذي استمر لمدة قاربت 4 أشهر، تم استئناف الفعاليات الإبداعية وفقا للتدابير الوقائية التى أقرتها الدولة، فكانت الأولى في المحيط العربي والإفريقي والعالمي التى أعدت خطة بديلة لاستكمال رسالتها التنويرية ونشر الوعي بين جموع المصريين بما تملكه من مخزون إبداعي وعناصر متعددة من القوة الناعمة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كان لها السبق في عودة النشاط الفعلي على مسارح وساحات مفتوحة أعدت خصيصا لذلك.

تضمن التقرير رصدا لأهم الأرقام التي تحققت خلال 2020، وتمثل حصادا للثقافة المصرية، بتقديم 84 ألف نشاط إلكتروني، وتحقيق أكثر من 34 مليون زائر لمبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم في إطار السعي لتخفيف آثار جائحة كورونا على المواطن المصري.

وقدمت المؤسسات الثقافية الرسمية 10 مبادرات إبداعية كان لها مردودا كبيرا في الشارع الثقافي والفني، وقدمت مسارح الدولة 1753 ليلة عرض مسرحية، فيما كانت تقنية الهولوجرام واحدة من أهم العروض التي شهدتها دار الأوبرا المصرية خلال 2020.

وحققت الثقافة المصرية انتصارا بتمكنها من إدراج النسيج اليدوي بصعيد مصر على قوائم اليونيسكو لحماية التراث، فيما وصلت الأنشطة الثقافية إلى قرى الصعيد لأول مرة عبر عدد من المهرجانات، ومنها مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذي أقيمت دورته الأولى مطلع العام.

وعلى صعيد البنية الأساسية، تم افتتاح 19 منشأة ثقافية وتعليمية في مختلف أقاليم مصر، فيما أقامت قطاعات وزارة الثقافة 100 معرض للكتاب في المحافظات.