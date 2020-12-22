مسؤول أمريكي: إندونيسيا تستطيع أخذ مليارات الدولارات إذا أقامت علاقات مع إسرائيل

قال مسؤول أمريكي، إن إندونيسيا تستطيع الحصول على مليارات الدولارات كتمويلات إضافية من الولايات المتحدة، إذا انضمت إلى جهود الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الرامية إلى إقامة علاقات بين إسرائيل والدول الإسلامية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن أدام بويهلر، الرئيس التنفيذي لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، قوله إن الوكالة تستطيع مضاعفة استثماراتها في إندونيسيا والتي تبلغ حاليا حوالي مليار دولار إذا أقامت جاكرتا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأضاف في مقابلة مع بلومبرج بمدينة القدس المحتلة: "نحن نتحدث معهم (إندونيسيا) بشأن هذا الأمر.. إذا كانوا مستعدين لذلك سيسعدنا أن نقدم لهم دعما ماليا أكبر مما نقدمه بالفعل".

وقال المسؤول الأمريكي، إنه لن يشعر بالمفاجأة إذا زادت المساعدات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى إندونيسيا وهي أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان بمقدار مليار أو ملياري دولار إذا أقامت الأخيرة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

يذكر أن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل يقولون إنهم يتوقعون انضمام المزيد من الدول إلى موجة اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل التي أعلنت خلال الشهور القليلة الماضية انضمام الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب إليها.

كما تأمل الولايات المتحدة في انضمام سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية إلى موجة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، رغم أن بويهلر قال إنه من الصعب تقديم مساعدات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى الدولتين بسبب القواعد التي لا تسمح للوكالة بالاستثمار في الدول ذات الدخل المرتفع.