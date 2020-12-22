مركز طلعت حرب الثقافي ينظم احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة

ينظم مركز طلعت حرب الثقافي، بالسيدة نفيسة، احتفالية خاصة، لذوي الاحتياجات الخاصة، في الفترة من 24، وحتى 27 ديسمبر الجارى.



وتتضمن الاحتفالات العديد من الأنشطة الثقافية والفنية على مدار فترة الملتقى، حيث تبدأ الفعاليات في الواحدة ظهر الخميس - 24 ديسمبر، وتشمل: معرض فن تشكيلي، وأعمال فنانين، وأطفال موهوبين من ذوي الهمم، ومعرض كتب ثقافية في مختلف فروع المعرفة بالتعاون بين مركز الهيئة العامة لقصور الثقافة (إدارة التمكين الثقافي)، والمركز النموذجي لرعاية وتأهيل المكفوفين.



كما يتضمن اليوم، معرض مشغولات وأعمال يدوية لذوي الهمم بجمعيات: شمس الأمل (المنصورة)، النور والأمل (القاهرة)، مشوار التحدي (القاهرة)، نور البصيرة (الجيزة) ومؤسسة "أنا إنسان" ، ويصاحب اليوم فقرات موسيقية وورش عمل.



وفي الخامسة مساء الجمعة - 25 ديسمبر، تعرض مسرحية لذوي الهمم من جمعية "مشوار التحدي"، بالإضافة إلى استعراض "ملح مسكر" يقدمه عدد من المواهب الفنية.



وفي الثانية ظهر السبت - 26 ديسمبر، يقام حفل غنائي لفريق كورال مركز طلعت حرب، والعديد من الأنشطة الفنية.



وفي الرابعة مساء الأحد - 27 ديسمبر، تقام ندوة توعية تثقيفية يحاضر فيها أحمد شلبي استشاري الإرشاد النفسي والتوجيه الأسري بوزارة الاتصالات وتنكولوجيا المعلومات، ومحمد زغلول مدير إدارة التمكين الثقافي الأسبق بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والنائب خالد حنفي عضو مجلس النواب عن ذوي الاحتياجات الخاصة وقصص كفاح ونجاح.



وتختتم الفعاليات في الخامسة مساء نفس اليوم، بحفل موسيقي لفريق جمعية "شمس الأمل".