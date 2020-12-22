وزير الخارجية المكسيكي: فايزر تعلن موعد وصول اللقاح اليوم

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرار، اليوم الثلاثاء، إن شركة فايزر ستبلغ المكسيك في غضون ساعات بموعد وصول أول دفعة من لقاحات "كوفيد- 19" إلى البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وينص عقد شركة فايزر على وصول أول دفعة من اللقاحات الشهر الجاري، رغم أن الضغوط من مختلف الدول تجعل معرفة الموعد بالضبط أمرًا صعبًا، وقال إبرار، في المؤتمر الصحفي اليومي للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن المكسيك بحاجة لأن تكون "حذرة".

ومن ناحيته، قال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز- جاتيل، في نفس المؤتمر، إن حظر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة لن يقلل من مخاطر كوفيد في المكسيك.

وتسعى المكسيك إلى ظروف أفضل للعمال في الولايات المتحدة الذين يحملون تأشيرات وليست لديهم إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتتوقع البلاد أن تتلقى ردًا من الولايات المتحدة على هذا الطلب، بحلول نهاية فبراير حسبما ذكر إبرار.