شاركت الفنانة ندى موسى، جمهورها المتابع لحسابها على إنستجرام، صورتها أثناء استلامها تذكار الفنان محمد صبحي، في الحفلة، التي أقامها بمناسبة مرور 50 عاما على مشواره الفني.

وعلقت على الصورة: "يوم رجعني تاني لمشاعر أول مرة وقفت فيها قدام كاميرا في حياتي، نفس اللغبطة والكسوف والحماس.. شكرا ونيس، شكرا استاذ محمد صبحي".

يذكر أن الفنان محمد صبحي كرم أكثر من 120 مبدعا من مبدعين مصر من الذين شاركوه مسيرته في المسرح والسينما والتليفزيون، وعدد من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد الذي ساهموا في إبداعه على مدار في احتفالية "50 سنة فن"، منهن الفنانات هناء الشوربجي، وشريهان، ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز ولبلبة وسماح أنور، وإلهام شاهين وسعاد نصر وشويكار وغيرهم.