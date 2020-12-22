 كلية التربية الرياضية بالإسكندرية تنظم سوقا خيريا للطالبات والعاملين - بوابة الشروق
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كلية التربية الرياضية بالإسكندرية تنظم سوقا خيريا للطالبات والعاملين

هدى الساعاتي:
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 2:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 2:56 م
افتتحت الدكتورة مها أمين عميد كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الإسكندرية، والدكتورة نيفين زيدان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، السوق الخيري للطالبات والعاملين، وذلك بمقر الكلية ضمن إجراءات احترازية مشددة، وبحضور وكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مها أمين عميد الكلية، أن هذا المعرض يأتي في إطار حرص الكلية على القيام بدورها المجتمعي، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لبناتها من الطالبات، وأضافت أن المعرض تضمن عرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطالبات بشكل مجاني.

وأشارت الدكتورة نيفين زيدان وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن السوق الخيري يضم كمية كبيرة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية، التي يتم تقديمها بشكل مجانى للعاملين والطالبات بالكلية؛ وذلك إيمانا بدور الكلية في خدمة المجتمع وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطالبات والعاملين بالكلية.

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