 باكستان: لن نعترف بإسرائيل ولا علاقات معها قبل حل القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
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باكستان: لن نعترف بإسرائيل ولا علاقات معها قبل حل القضية الفلسطينية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 3:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 3:59 م
أعلن شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان، مساء الاثنين، أن بلاده أطلعت قيادة الإمارات العربية على موقفها من إسرائيل، وأكد أن إسلام آباد لن تعترف بها حتى التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.

ونفى شاه قريشي أن تكون باكستان قد تعرضت لضغوط من أجل الاعتراف بإسرائيل، قائلاً عن لقائه بالمسؤولين الإماراتيين لقد "أطلعتهم على سياستنا بخصوص إسرائيل/فلسطين" مشددا على رفض إسلام آباد إقامة علاقات مع إسرائيل طالما لم تتم تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحسب صحيفة " ذا انترناشيونال نيوز" الباكستانية.

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق أن زعيم ديني باكستاني يعلن تأييده لتطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل، بحسب موقع "روسيا اليوم "الإخباري.

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