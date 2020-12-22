تايوان تسجل أول حالة انتقال محلي لفيروس كورونا منذ أكثر من 8 أشهر

سجلت تايوان، اليوم الثلاثاء، أول حالة انتقال محلي لفيروس كورونا منذ 12 أبريل، وهي تخص طيار نيوزيلندي.

وقالت السلطات الصحية في البلاد، إن امرأة في الثلاثينيات من عمرها ثبتت إصابتها بالفيروس بعد مخالطتها لطيار نيوزيلندي يعمل في إحدى شركات الطيران التايوانية، كانت قد ثبتت إصابته بالفيروس يوم الأحد بعد قيامه برحلة جوية إلى الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال وزير الصحة التايواني تشين شي تشونج، إن الطيار لم "يصرح بصدق" للسلطات عن اتصالاته وأنشطته بمجرد أن ثبُت أنه حامل للفيروس.

وقالت السلطات إن الطيار زار عدة منشآت، من بينها متجر، ويواجه غرامة تصل إلى 300 ألف دولار تايواني (أكثر من 10 آلاف دولار) لانتهاكه اللوائح.

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة الإصابة المحلية تلك تعتبر ضربة للجزيرة، البالغ تعداد سكانها 24 مليون نسمة، والتي حازت على الإشادة لاستجابتها للوباء، حيث سجلت 770 إصابة فقط و7 وفيات بعد أن أغلقت حدودها مبكرا وفرضت قواعد حجر صحي صارمة، وتمكنت من وقف انتقال العدوى محليا بعد شهرين من تفشي المرض على أراضيها لأول مرة.

يشار إلى أنه منذ 12 أبريل، كانت جميع إصابات كوفيد-19 المؤكدة في تايلاند إما لعدد صغير من المواطنين العائدين من الخارج أو بين عدد قليل من الأجانب والعمال المهاجرين المسموح لهم بالدخول لأسباب تجارية.