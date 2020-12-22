 البرلمان التركي يوافق على تمديد التدخل العسكري في ليبيا - بوابة الشروق
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البرلمان التركي يوافق على تمديد التدخل العسكري في ليبيا

إحدى جلسات البرلمان التركي – أرشيفية
إحدى جلسات البرلمان التركي – أرشيفية
وكالات
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 9:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 9:27 م
وافق البرلمان التركي على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، في وقت تبذل فيه الأمم المتحدة جهودا لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية.

وكان أردوغان قد تقدم بمذكرة للبرلمان التركي، قبل أسبوعين، مطالبا بتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا اعتبارا من يناير المقبل، وتعد الموافقة على الطلب أمرا مرجحا للغاية.

ويتزامن التحرك التركي مع جهود تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية، فضلا عن العقوبات التي تواجهها أنقرة من جانب أوروبا وأميركا بسبب أنشطتها العدائية شرقي البحر المتوسط، وحصولها على منظومة الصواريخ "إس 400" الروسية.

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