الداخلية النمساوية: بريكست لن يؤثر على وضع الجالية البريطانية

أكدت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الثلاثاء، أن انتهاء الفترة الانتقالية للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر الجاري، لن تؤثر على وضع الجالية البريطانية المقيمة بالفعل في النمسا حيث يمكنهم الاحتفاظ بحق الإقامة في البلاد.



وأوضح بيان لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، أن حكومة النمسا حريصة على عدم تعرض الجالية البريطانية الحالية لأي إعاقة في حياتهم وأنه يمكنهم مواصلة العمل والدراسة دون عوائق، مشيرًا إلى أن البريطانيين الراغبين في الاستقرار في النمسا (اعتبارًا من 1 يناير 2021) سيتم وفق قواعد جديدة عليهم خاصة بدول خارج الاتحاد الأوروبي وعليهم الخضوع لضوابط دخول أكثر صرامة.