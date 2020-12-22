 رئيس وزراء تونس يستقبل والد ضحية العملية الإرهابية في ولاية القصرين - بوابة الشروق
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رئيس وزراء تونس يستقبل والد ضحية العملية الإرهابية في ولاية القصرين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 4:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 4:40 م

أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أن الحرب على الإرهاب يجب أن تتواصل بلا هوادة وبنفس العزيمة الراسخة؛ للقضاء على كل من يتربص بأمن تونس والتونسيين.

وأضافت المشيشي - خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، والد ضحية العملية الإرهابية الغادرة التي وقعت يوم الأحد الماضي بولاية القصرين - أن أبرز أولويات حكومته العناية أكثر بالمناطق الحدودية وتوفير مواطن شغل بها، مشددًا على أن الدولة لن تتخلى عن ابنائها وحقوقهم.

يذكر أن وزارة الداخلية التونسية، أعلنت في بيان لها أول أمس الأحد، مقتل مواطن تونسي "ذبحًا"، في ولاية القصرين وسط غربي العاصمة تونس، على يد مجموعة إرهابية.

 


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