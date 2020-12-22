 وفاة رئيس وزراء سوريا الأسبق مصطفى ميرو بكورونا - بوابة الشروق
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وفاة رئيس وزراء سوريا الأسبق مصطفى ميرو بكورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 5:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 5:42 م

توفي في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء السوري الأسبق محمد مصطفى ميرو، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء الألمانية: "توفي اليوم مصطفى ميرو إثر المضاعفات التي تعرض لها بسبب فيروس كورونا".

وميرو هو أول رئيس وزراء في عهد الرئيس بشار الأسد، وهو من مواليد عام 1941، وتولى المنصب في حكومتين متتاليتين من شهر مارس العام 2000 وحتى سبتمبر العام 2003.

كان وزير الصناعة السابق محمد معن زين العابدين جذبة توفي أمس إثر إصابته بكورونا، وهو الوزير السابق الثاني الذي يقضي بالفيروس بعد وزير الزراعة أحمد القادري الذي توفي بداية شهر سبتمبر الماضي.

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