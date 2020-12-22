مصرع عامل سقط عليه ونش لرفع مواد البناء بالدقهلية

لقى شخص، بقرية نوسا الغيط في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، مصرعه بعد سقوط ونش لرفع مواد البناء عليه، أثناء العمل عليه بأحد العقارات.
وورد بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، من أحمد المتولي مصطفى جعفر، 56 سنة عامل، ومقيم قرية نوسا الغيط التابعة للمركز، يفيد بوفاة نجله "المتولي" 31 سنة، أثناء العمل على ونش لرفع مواد البناء خاصته بأحد العقارات تحت الإنشاء، مما أدى إلى وفاته فى الحال.
وتم نقله إلى المنزل، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وورد تقرير مفتش الصحة، بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر في الجمجمة ونزيف حاد داخلي وخارجي.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9121 لسنة 2020 إداري مركز شرطة أجا، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بالتصريح بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية.