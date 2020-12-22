 مصرع عامل سقط عليه ونش لرفع مواد البناء بالدقهلية - بوابة الشروق
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مصرع عامل سقط عليه ونش لرفع مواد البناء بالدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 6:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 6:03 م

لقى شخص، بقرية نوسا الغيط في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، مصرعه بعد سقوط ونش لرفع مواد البناء عليه، أثناء العمل عليه بأحد العقارات.

وورد بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، من أحمد المتولي مصطفى جعفر، 56 سنة عامل، ومقيم قرية نوسا الغيط التابعة للمركز، يفيد بوفاة نجله "المتولي" 31 سنة، أثناء العمل على ونش لرفع مواد البناء خاصته بأحد العقارات تحت الإنشاء، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

وتم نقله إلى المنزل، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وورد تقرير مفتش الصحة، بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر في الجمجمة ونزيف حاد داخلي وخارجي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9121 لسنة 2020 إداري مركز شرطة أجا، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بالتصريح بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية.

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