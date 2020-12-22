محامو صحفي تركي يقاطعون الجلسة الأخيرة للمحاكمة في قضية تجسس مزعومة

المحامون: لا نريد أن نكون جزءا من ممارسة لإضفاء الشرعية على حكم سياسي تم تحديده مسبقا:

أعلن محامو الصحفي التركي المنفي جان دوندار إنهم لن يحضروا الجلسة الأخيرة المقررة غدا الأربعاء في محاكمته بتهم الإرهاب والتجسس، قائلين إن المحكمة لها دوافع سياسية.

وقال المحامون في بيان مكتوب اليوم الثلاثاء قبل الجلسة المرتقبة في محكمة كاجلايان في اسطنبول: "لا نريد أن نكون جزءا من ممارسة لإضفاء الشرعية على حكم سياسي تم تحديده مسبقا"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف البيان أن المحكمة تتجاهل حق دوندار في محاكمة عادلة.

وتم تأجيل الحكم المتوقع ضد دوندار بتهمة دعم الإرهاب و"التجسس العسكري أو السياسي" في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن طلب محامو دوندار تغيير القضاة. ورفضت المحكمة هذا الطلب.

وتجري محكمة دوندار، رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهوريت التركية، غيابيا.

ويطالب ممثلو الادعاء بعقوبة الحكم لمدة تصل إلى 35 عاما بحق دوندار بسبب تغطية صحيفة جمهوريت عام 2015 لإرسال الاستخبارات التركية شحنات أسلحة في شاحنات إلى المتمردين الإسلاميين في سورية.

وفي عام 2014، أوقف ضباط شرطة الدرك شاحنات لجهاز الاستخبارات الوطني في بلدة هاتاي الحدودية بينما في طريقها إلى سورية، في تحد لأوامر الحكومة.

وتم اتهام الضباط بأنهم تربطهم صلات بالداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن. وصدرت أحكام بالسجن بحق بعضهم في 2019 تتعلق بإيقاف الشاحنات.