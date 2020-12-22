سفير روسيا بواشنطن ينتقد القيود الأمريكية على صادرات بلاده

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن موسكو تعتبر قيود التصدير التي تفرضها وزارة التجارة الأمريكية بحق مؤسسات وشركات روسية "تدميرية" وتدفع العلاقات إلى أزمة أكبر.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن أنطونوف قوله "تعتبر مثل هذه التصرفات من جانب الإدارة الأمريكية مدمرة، وليست فقط تقوض التعاون الاقتصادي الباقي بين بلدينا، بل وستمنع أي آفاق إيجابية".



وشدد السفير الروسي على أن المزاعم الواهية بأن الشركات الصناعية والمعاهد البحثية - الإنتاجية الروسية، تعمل على تقويض الأمن القومي الأمريكي، غير مقبولة وعديمة الأساس على الإطلاق.