الحوثيون يعلنون إطلاق سراح 7 أسرى في صفقة تبادل جنوبي اليمن

أعلنت الحوثيون باليمن، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح سبعة من أسراها في عملية تبادل مع قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا في محافظة لحج جنوبي البلاد.

ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين عن عبدالقادر المرتضى مسئول ملف الأسرى في الجماعة قوله إنه تم اليوم تحرير سبعة من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقاتلون حوثيون بعملية تبادل في جبهة محافظة لحج.

وأضاف أن عملية التبادل تمت عبر وساطة محلية، من دون ذكر المزيد من التفاصيل، وبشكل متكرر يتم الإعلان عن نجاح صفقات تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين في عدة جبهات.

وفي نوفمبر الماضي، أطلق طرفا الحرب في اليمن، سراح 1056 أسيرًا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الصراع قبل ست سنوات.