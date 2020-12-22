محمود محي الدين: بعض الدول العربية لجأت إلى أسواق المال الدولية لمساندتها في تجاوز أزمة كورونا

قال الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن بعض الدول العربية لجأت إلى أسواق المال الدولية لمساندتها في تجاوز أزمة كورونا، لافتًا إلى أن بعض الدول العربية المصدرة للنفط، لديها وسيلة للاطمئنان والرجوع إليها في الأزمات.

وأضاف محي الدين، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أن بعض الدول المصدرة للنفط تمتلك صناديق عالية السيولة وموارد تلجأ لها للخروج بشكل جيد من الأزمة الاقتصادية، رغم أن معدلات النمو شديدة الانخفاض، والموازنات تتجاوز 10% من عجز موازنة الدولة.

ولفت إلى أهمية لجوء هذه الدول إلى تقليل اعتمادها على النفط، لتنويع مصادر التمويل وهيكل الاقتصاد، منوهًا إلى أن الدول المستوردة للنفط تأثرت سلبا بما حدث في الدول المنتجة.

وأشار المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي إلى أنه لا يفضل التقسيم التقليدي للدول بين نفطي وغير نفطي، موضحًا أنها تتضمن داخلها اختلافًا بين أوضاع الدول وفقا للتعامل مع الأزمة.

وناشد الدول المستوردة للنفط زيادة مصادر التنوع الاقتصادي للزيادة من قدراتها في رفع الكفاءة والجاذبية، فضلًا عن تقليل اعتمادها على مصادر الديون في التمويل والتنمية.