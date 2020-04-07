الولايات المتحدة: السلالة الجديدة من كورونا ربما تكون موجودة ولم يتم اكتشافها

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم تحديد السلالة الجديدة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلا أنها قد تكون موجود بالفعل.

وأوضحت المراكز في تقرير أنه "يتم تتبع الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها، تم تتبع سلالة حوالي 51000 حالة فقط من أصل 17 مليون حالة في الولايات المتحدة تم تسجيلها، أي أقل من نصف بالمائة".

وذكرت أنه لم يتم حظر السفر بين بريطانيا والولايات المتحدة، على الرغم من انتشار السلالة الجديدة من كورونا في المملكة المتحدة، ما يزيد من احتمالية "استيراده"، مضيفة: "نظرا للجزء الصغير من الإصابات التي تم تسلسلها، يمكن أن يكون الفيروس المتحول موجودا بالفعل في الولايات المتحدة إلا أنه لم يتم اكتشافه"، وفقا لوقع "روسيا اليوم" الإخباري.