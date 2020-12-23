قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التقرير السنوي للوزارة لعام 2020، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير» يتزامن مع مرور عام على حلف اليمين لتولي المنصب، لافتة إلى أن التقرير يعكس خطة مصر التنموية.

وأضافت المشاط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن جميع التمويلات التنموية التي تمكنت مصر من الحصول عليها ملحقة بالتقرير، موضحة أن التمويلات التنموية تهدف لسد الفجوة التمويلية لتمويل مشروعات ذات أولوية في الدولة المصرية.

ولفتت إلى أهمية صياغة مشروعات تنموية لها علاقة بالطاقة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات المختلفة بمعايير بها حوكمة وشفافية، قائلة إن التقرير يبرز أن الحكومة تتبني هذه المعايير الدولية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن التقرير يتضمن فصلًا عن الحوكمة، متابعة: «كنت مهتمة أن يعلم الجمهور داخل وخارج مصر الإجراءات للحصول على التمويل التنموي».

وذكرت أن اليوم شهد إطلاق الموقع الإلكتروني التفاعلي للوزارة والذي يشمل خريطة مصر بالمحافظات متضمنة أهداف التنمية المستدامة، قائلة إنها عقدت لقاء افتراضيًا مع شركاء التنمية في العالم، والذين أكدوا أن الموقع أفضل مما عندهم.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، تقريرها السنوي لعام 2020، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، والذي يحتوي على عشرة فصول تضم كافة تفاصيل الجهود التي قامت بها وزارة التعاون الدولي من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم خطة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة. ويتناول التقرير التمويلات التنموية خلال 2020 والتي بلغت قيمتها 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للقطاعات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص.