البحرين وتايلاند يبحثان سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي صوب مستويات أوسع

بحث وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفيًا مع وزير خارجية تايلاند دون برامودويناي، سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي نحو مستويات أوسع، كما ناقشا أهم القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب برامودويناي - خلال الاتصال - عن خالص تعازيه وتعازي مملكة تايلاند (حكومةً وشعبًا) في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأشاد بمستوى علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكتي البحرين وتايلاند، وما تشهده من تطور وتقدم واضح وملموس على جميع المستويات، مؤكدًا حرص بلاده على عقد اللجنة البحرينية التايلاندية المشتركة؛ للدفع بمجالات التعاون والتنسيق الثنائي إلى مجالات أرحب بما يلبي المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين، ويعود عليهما وعلى شعبيهما بالنفع والخير والفائدة، وفق وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

من جهته، أعرب الزياني عن بالغ شكره وتقديره لوزير خارجية تايلاند على تعازيه، منوهًا بالمسار المتقدم للعلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وما تمتاز به من تطور مستمر.

وأكد حرص البحرين واهتمامها الدائم بالارتقاء بالعلاقات الثنائية المتنامية، والمضي بها قدمًا نحو آفاق أشمل بما يحقق رغبات وتطلعات البلدين الصديقين.