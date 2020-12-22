المكتب العالمي لدراسات المناعة: لا اختلاف في أعراض الإصابة بكورنا بعد تحوره

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة بواشنطن، إن لقاحي كورونا لشركتي موديرنا وفايزر يكونان عدة أجسام مضادة لأجزاء مختلفة من الفيروس، مؤكدًا أنه لا يوجد اختلاف في أعراض الإصابة نتيجة التحور الذي أصاب الفيروس.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «SKYPE» لبرنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، أن لقاحات كورونا خضعت للعديد من التجارب السريرية والأبحاث لضمان سلامته وفعاليته، بتكلفة بلغت نحو 20 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تحور فيروس كورونا عمل على اتساع نطاق العدوى به.

وحذر مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة، من شراء لقاحات كورونا عبر مواقع الإنترنت، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم نشر حالة الذعر.

وعن وقف حركة الطيران ببعض الدول في ظل الموجة الثانية من كورونا، أوضح أنه إجراء احترازي خاصة مع اتساع نطاق العدوى بالفيروس نتيجة تحوره، مستنكرًا إستهانة البعض بأعداد الوفيات حول العالم والذي اقترب من مليونين حالة وفاة من إجمالي السكان.