ضبط 269 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 77 ألف حكم خلال 24 ساعة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 269 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 77 ألف حكم قضائى متنوع، خلال 24 ساعة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 24 ساعة، عن ضبط 269 قطعة سلاح نارى، بحوزة 235 متهما، شملت المضبوطات (23 بندقية آلية، 52 بندقية خرطوش، 16 طبنجة، 178 فردا محليا، 517 طلقة مختلفة الأعيرة، 45 خزينة متنوعة، 228 قطعة سلاح أبيض).

ونفذت الحملات 77 ألف حكم قضائى متنوع بإجمالى 6669 محكوما عليه، وضبطت (375 قضية مخدرات بحوزة 397 متهما ضُبط خلالها 99 كيلو مخدرات، 3 تشكيلات عصابية ضمت 6 متهمين ارتكبوا 9 حوادث متنوعة، 34 متهما ومراقبا هاربا، 26 متهما بالبلطجة، 254 دراجة نارية مخالفة، 22 ألف مخالفة مرورية متنوعة).

فضلا عن إعادة 5 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، وفحص 70 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، تبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.