أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» عن اختيار الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، «شخصية للمؤتمر» الذي تنظمه بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت عنوان: «اللغة العربية.. استشراف في عالم متحول».

وقال «الفيصل» في كلمته خلال المؤتمر: «شرفني الله ثم خادم الحرمين الشريفين بخدمة البيت الأمين، فوهبت حياتي لخدمة لغة القرآن والمسلمين في هذا الزمان والمكان، كيف لا وهي قمة البيان وهوية الإنسان، ثم كرمتني منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بالرباط، فشكراً لمن كرموني، وشكراً لمن رشحوني، ونعماً لمن أيدوني»، بحسب جريدة الرياض.

ومن جانبه أشاد الدكتور عبدالله سالم المعطاني نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً باختيار «الفيصل» للغة العربية شخصية للمؤتمر مشيراً إلى النشأة المميزة له، وإلى نظرته للغة العربية على أنها كيان الحضارة والثقافة والبناء، إلى جانب كونها لغة الإبداع والشعر.

بدوره قال الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي رئيس نادي جدة الأدبي، إن جهود الأمير خالد الفيصل في خدمة اللغة العربية شكلت معلماً بارزاً على الصعيد العربي على مستوى اهتمامه باللغة العربية الذي انعكس من خلال تخصيص ملتقى مكة الرابع لخدمة اللغة العربية، واهتمامه باللغة العربية في سوق عكاظ، أيضاً رئاسة الأمير خالد الفيصل لمؤسسة الفكر العربي وحرصه على تكريس اللغة العربية في أجندة المؤسسة ونتاجها.

ويهدف المؤتمر إلى بلورة الرؤى الاستشرافية لتطوير اللغة العربية وتيسير مواكبتها للتغيرات والمستجدات التربوية والتكنولوجية والعلمية والمعرفية، وفتح قنوات اتصال بين المجامع اللغوية والمراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية وتنسيق الجهود بينها وتبادل الخبرات فيما يتصل بخدمة اللغة العربية وتعلمها وتعليمها بالإضافة لعرض الصعوبات التي تواجه دمج التكنولوجيا التعليمية في برامج تعليم اللغة العربية، والإسهام في معالجتها وإيجاد حلول لها، والعمل على تعزيز دور اللغة العربية ومكانتها بوصفها لغة عالمية تواكب المستجدات وتسهم في بناء عصر الثورة الصناعية الرابعة والمحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والتكنولوجيا وشؤون الحياة المعاصرة.

وسيناقش المؤتمر الأدوار المستقبلية للمؤسسات العلمية للنهوض باللغة العربية، ومستقبل اللغة العربية في الأنظمة التعليمية، كذلك مجامع اللغة العربية ضرورة حتمية وفرص اللغة العربية في عصر الثورة الصناعية الرابعة أيضاً التطبيقات الرقمية في خدمة اللغة العربية.