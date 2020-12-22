مسؤول بالاتصالات: انتهينا من تدريب 6800 موظف من مقدمي الخدمات بجميع المحافظات

قال إبراهيم ولاش، مدير المشروعات بالتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة «المسؤول الحكومي المحترف» ستؤدي إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وكذا ازدياد رضا المواطنين تجاه الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، فضلًا عن الحد من معدلات الفساد.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أنه تم الانتهاء من محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، مشيرًا إلى البدء بالتدريب عبر المنصة الإلكترونية في كفر الشيخ.

وأوضح أن المبادرة تستهدف 11 ألف متدرب من مقدمي الخدمات داخل جميع المحافظات، متابعًا: «خلصنا منهم 6800 متدرب حتى اليوم».

وأكد أن البرنامج يضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام، مضيفًا: «راعينا في التصنيف أن نركز على محاور رئيسية، ما يؤدي إلى الإصلاح الإداري للدولة، ما ينعكس على المواطن في النهاية، من خلال إرضائه».

وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الأحد 20 ديسمبر، تدريب دفعة جديدة من المبادرة القومية «المسئول الحكومي المحترف» بمحافظة كفرالشيخ، والتي قوامها 190 موظفا من العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة، حيث يستمر التدريب لمدة 20 يومًا بالمحافظة.